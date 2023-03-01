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    Казахстанцы отмечают День благодарности

    1 Марта 2023, 07:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первого марта в Казахстане отмечается День благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Праздник приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана и отмечается в стране с 2016 года. 1 марта 1995 года был подписан Указ о создании Ассамблеи народа Казахстана.

    День благодарности стал символом единства многонациональной страны. Праздничная дата направлена на воспитание у молодого поколения чувства толерантности, уважения и дружелюбия друг к другу, а также укрепление межэтнического согласия и межнациональных отношений в Казахстане.

    В честь Дня благодарности будут организованы разные спортивные, культурные, познавательные мероприятия.

    К примеру, в столице сегодня проведут тематические выставки, для детей и школьников – познавательные часы, направленные на культивирование традиций и разнообразных способов выражения благодарности.

    В столичном Доме дружбы состоится заседание круглого стола, посвященного Дню благодарности, с участием членов Ассамблеи народа Казахстана, депутатов Парламента, представителей государственных органов, этнокультурных объединений, средств массовой информации.

    В школах Астаны сегодня пройдет вечер «Жаныңда жүр жақсы адам», благотворительная акцию «Герои среди нас» в благодарность героям пожаротушения и челлендж «Арамыздағы каһармандар». 1 марта представители управления образования и молодежь города организуют у монумента «Қазақ еліне мың алғыс!» одноименный флешмоб. Также сегодня в роддомах города будет организована акция благодарности «Спасибо за жизнь!».

    Подробнее с мероприятиями, которые пройдут в столице в честь Дня благодарности, можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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