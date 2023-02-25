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    Казахстанцы не смогут дистанционно снять с учета авто в Кыргызстане и Армении

    25 Февраля 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев ответил на вопрос, как решается вопрос по снятию автомобилей с учета в другой стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

    Как отметил Кайсар Султанбаев, снятие с учета иностранного автомобиля по месту последней регистрации в другой стране – это необходимая мера, так как на автомобили по месту последнего учета могут быть наложены запреты и ограничения на его отчуждение. При этом порядок снятия с учета автомобилей в каждом государстве регламентируется своим национальным законодательством.

    «В то же время Правительством и МВД Республики Казахстан были направлены соответствующие письма компетентным органам Российской Федерации, Кыргызстана и Армении о рассмотрении возможности снятия с учета автомобилей по запросу МВД Казахстана без необходимости посещения нашими гражданами страны регистрации и предоставления транспортного средства. Однако официальные органы Кыргызстана и Армении предоставили ответы о невозможности снятия с учета автомобилей в дистанционном формате, необходимо личное присутствие владельца или представителя владельца в регистрационном органе. Мы не можем нарушать эти требования», - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД.

    Ранее сообщалось об итогах первого месяца легализации иностранных автомобилей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Легализация. Приватизация МВФ
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