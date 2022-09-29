Казахстанцы накопили 33,5 млрд тенге на образовательных депозитах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработан образовательный накопительный страховой продукт в рамках государственной образовательной накопительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный страховой продукт является альтернативой банковскому депозиту. В отличие от банковского депозита, данный продукт дополнительно предоставляет страховую защиту. В случае смерти родителя или потери им трудоспособности по договору страхования выплачивается стоимость обучения независимо от накопленной суммы. Кроме того, Фондом гарантирования страховых выплат обеспечивается полная сумма выплат, в то время как по банковскому вкладу гарантия покрывает сумму, не превышающую 10 млн тенге», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, участие компаний по страхованию жизни в государственной образовательной накопительной системе позволит создать альтернативный канал продаж данного продукта и повысить популярность данной системы среди населения.

На сегодня, по данным М. Хаджиевой, в программе по образовательным депозитам участвуют четыре банка. Всего открыто 22 тыс. депозитов на общую сумму около 33,5 млрд тенге.



