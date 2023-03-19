Казахстанцы начали голосовать в Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Граждане Республики Казахстан в Республике Корея и Японии одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Первым казахстанцем, проголосовавшим в Сеуле на выборах, стал курсант Ельнур Асанов.

«Я ожидаю, что эти выборы откроют новые возможности экономического развития для нашей страны. Трансформация необходима для нашего государства, я верю, что она даст мощный импульс для развития страны в правильном направлении. Я, как гражданин Республики Казахстан, хочу выполнить свой гражданский долг и внести свой вклад! Желаю нашей стране укрепления и процветания!» - сказал Ельнур.