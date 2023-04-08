Казахстанцы могут сообщить о нарушениях в нацпарках и заповедниках на «горячую линию»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщил о работе «горячей линии» по нарушениям на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В том числе, граждане могут сообщить о фактах незаконной вырубки деревьев, лесных пожарах, незаконной охоты и т.д. на телефонный номер: +7 (777) 678 52 52.

К особо охраняемым природным территориям при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан относятся Государственные национальные природные парки (ГНПП), заповедники и резерваты:

ГНПП

1. Иле-Алатауский ГНПП;

2. ГНПП «Көлсай көлдері»;

3. Чарынский ГНПП;

4. ГНПП «Алтын-Эмель»;

5. ГНПП «Кокшетау»;

6. Баянаульский ГНПП;

7. Катон-Карагайский ГНПП;

8. Сайрам-Угамский ГНПП;

9. ГНПП «Буйратау»;

10. Каркаралинский ГНПП;

11. Жонгар-Алатауский ГНПП;

12. ГНПП «Тарбағатай»;

13. ГНПП «Улытау».

Заповедники:

1. Аксу-Жабаглинский ГПЗ;

2. Алакольский ГПЗ;

3. Алматинский ГПЗ;

4. Барсакельмесский ГПЗ;

5. Западно-Алтайский ГПЗ;

6. Каратауский ГПЗ;

7. Коргалжынский ГПЗ;

8. Маркакольский ГПЗ;

9. Наурзумский ГПЗ;

10. Устюртский ГПЗ.

Резерваты:

1. ГПР «Акжайык»;

2. ГПР «Алтын Дала»;

3. ГПР «Бокейорда»;

4. ГПР «Ертис орманы»;

5. ГПР «Иле-Балхаш»;

6. Иргиз-Тургайский ГПР;

7. ГПР «Семей-орманы».



