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    Казахстанцы могут сообщить о нарушениях в нацпарках и заповедниках на «горячую линию»

    8 Апреля 2023, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщил о работе «горячей линии» по нарушениям на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В том числе, граждане могут сообщить о фактах незаконной вырубки деревьев, лесных пожарах, незаконной охоты и т.д. на телефонный номер: +7 (777) 678 52 52.

    К особо охраняемым природным территориям при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан относятся Государственные национальные природные парки (ГНПП), заповедники и резерваты:

    ГНПП

    1. Иле-Алатауский ГНПП;

    2. ГНПП «Көлсай көлдері»;

    3. Чарынский ГНПП;

    4. ГНПП «Алтын-Эмель»;

    5. ГНПП «Кокшетау»;

    6. Баянаульский ГНПП;

    7. Катон-Карагайский ГНПП;

    8. Сайрам-Угамский ГНПП;

    9. ГНПП «Буйратау»;

    10. Каркаралинский ГНПП;

    11. Жонгар-Алатауский ГНПП;

    12. ГНПП «Тарбағатай»;

    13. ГНПП «Улытау».

    Заповедники:

    1. Аксу-Жабаглинский ГПЗ;

    2. Алакольский ГПЗ;

    3. Алматинский ГПЗ;

    4. Барсакельмесский ГПЗ;

    5. Западно-Алтайский ГПЗ;

    6. Каратауский ГПЗ;

    7. Коргалжынский ГПЗ;

    8. Маркакольский ГПЗ;

    9. Наурзумский ГПЗ;

    10. Устюртский ГПЗ.

    Резерваты:

    1. ГПР «Акжайык»;

    2. ГПР «Алтын Дала»;

    3. ГПР «Бокейорда»;

    4. ГПР «Ертис орманы»;

    5. ГПР «Иле-Балхаш»;

    6. Иргиз-Тургайский ГПР;

    7. ГПР «Семей-орманы».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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