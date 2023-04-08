Казахстанцы могут сообщить о нарушениях в нацпарках и заповедниках на «горячую линию»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщил о работе «горячей линии» по нарушениям на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В том числе, граждане могут сообщить о фактах незаконной вырубки деревьев, лесных пожарах, незаконной охоты и т.д. на телефонный номер: +7 (777) 678 52 52.
К особо охраняемым природным территориям при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан относятся Государственные национальные природные парки (ГНПП), заповедники и резерваты:
ГНПП
1. Иле-Алатауский ГНПП;
2. ГНПП «Көлсай көлдері»;
3. Чарынский ГНПП;
4. ГНПП «Алтын-Эмель»;
5. ГНПП «Кокшетау»;
6. Баянаульский ГНПП;
7. Катон-Карагайский ГНПП;
8. Сайрам-Угамский ГНПП;
9. ГНПП «Буйратау»;
10. Каркаралинский ГНПП;
11. Жонгар-Алатауский ГНПП;
12. ГНПП «Тарбағатай»;
13. ГНПП «Улытау».
Заповедники:
1. Аксу-Жабаглинский ГПЗ;
2. Алакольский ГПЗ;
3. Алматинский ГПЗ;
4. Барсакельмесский ГПЗ;
5. Западно-Алтайский ГПЗ;
6. Каратауский ГПЗ;
7. Коргалжынский ГПЗ;
8. Маркакольский ГПЗ;
9. Наурзумский ГПЗ;
10. Устюртский ГПЗ.
Резерваты:
1. ГПР «Акжайык»;
2. ГПР «Алтын Дала»;
3. ГПР «Бокейорда»;
4. ГПР «Ертис орманы»;
5. ГПР «Иле-Балхаш»;
6. Иргиз-Тургайский ГПР;
7. ГПР «Семей-орманы».