Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Казахстанцы могут предъявлять цифровые документы в офисах сотовых операторов

    22 Октября 2021, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Благодаря сервису «Цифровые документы» в приложении eGov mobile клиенты операторов связи могут не предъявлять оригиналы документов, удостоверяющих личность для получения услуг в сервисных центрах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

    На сегодняшний день обслуживание для тех, кто не имеет возможности предоставить оригинал документа, доступно и в сервисных центрах сотового оператора Beeline. Теперь клиенту достаточно иметь в смартфоне приложение электронного правительства – eGov mobile.

    Для того, чтобы воспользоваться цифровым документом, необходимо скачать и открыть приложение eGov mobile. Затем во вкладке «сервисы» выбрать раздел «Цифровые документы» и пройти авторизацию. Авторизоваться в приложении можно с помощью ЭЦП или одноразового СМС-пароля. После авторизации в открывшемся окне необходимо выбрать удостоверение личности и нажать кнопку «Открыть доступ».

    Для проведения процедуры менеджер сотового оператора Beeline отсканирует QR-код и подтвердит личность клиента через биометрические данные.

    «Удобство, защищенность и оперативность предоставления госуслуг – наш приоритет на сегодня. Ранее цифровые документы стали принимать банки и аэропорты некоторых городов, сегодня функция доступна у одного оператора сотовой связи, но МЦРИАП открыт для всех операторов связи и крупных компаний, которые отвечают всем параметрам безопасности», – отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

    В настоящее время в сервисе цифровых документов представлено 18 документов, наиболее популярные из них: удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении.

    Ранее у казахстанцев появилась возможность использовать цифровые документы в аэропортах, при посадке в вагон на железнодорожном вокзале, а также при получении услуг в банках и у нотариусов.

    Интеграция систем проведена Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Beeline Казахстан.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Цифровой Казахстан Общество МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы