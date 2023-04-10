Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстанцы, которые незаконно пересекли границу в Южной Корее, находятся в следственном изоляторе

    10 Апреля 2023, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оба казахстанца, которые незаконно пересекли границу Южной Кореи, находятся в миграционном центре Инчхона в следственном изоляторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время они оба находятся в миграционном центре города Инчхон в следственном изоляторе. Следственные мероприятия в соответствии с законодательством Южной Кореи могут продлиться до трех месяцев, после чего дело передадут в прокуратуру. В интересах следствия компетентными органами Республики Кореи детали дела не раскрываются», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров во время встречи с журналистами в Астане.

    По данным МИД, граждане РК обвиняются по трем нарушениям законодательства Южной Кореи. Первое – нарушение закона об иммиграционном контроле – незаконный въезд в страну. Второе – нарушение закона об иммиграционном контроле – незаконное пребывание на территории страны. Третье – нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений - материальный ущерб.

    «Посольство Казахстана в Южной Корее находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами и родственниками граждан», - добавил Айбек Смадияров.

    Он напомнил, что 24 марта 2023 года в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из города Ташкент, отказали во въезде в Южную Корею. До ожидания депортации их поместили в специальное помещение, из которого они в ночное время суток совершили побег и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Один гражданин Казахстана задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Соотечественники Корея Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Жол жолға жалғасады, ел елге жалғасады» - глава МИД Беларуси встретил пословицей делегацию из Казахстана
    О чем договорились министры иностранных дел Казахстана и Беларуси в Минске
    Была теплой и открытой – Мурат Нуртлеу о встрече с Александром Лукашенко
    О чем говорили на встрече Мурат Нуртлеу и Александр Лукашенко
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге