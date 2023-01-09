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    Казахстанцы использовали на лечение 318,9 млрд тенге пенсионных накоплений

    9 Января 2023, 10:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С января 2021 года по 31 декабря 2022 года ЕНПФ исполнил 401 975 заявлений на лечение на общую сумму 318,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пенсионного фонда.

    Вместе с тем, на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 32,3 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»). Данные средства не были использованы в установленные законодательством сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

    В 2022 году было исполнено 262 117 заявлений на лечение, что почти в 2 раза больше, чем в 2021 году. На решение проблем со здоровьем ЕНПФ перечислил на спецсчета казахстанцев 192,4 млрд тенге, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Средняя сумма выплыт на лечение составила 0,7 млн тенге в 2022 году, 0,9 млн тенге – в 2021 году.

    Чаще всего (более 96% заявлений) казахстанцы используют свои накопления в медицинских целях на стоматологические услуги. Только 2,8% заявлений исполнены с целью получения офтальмологических услуг.

    Ознакомиться с актуальной статистикой по использованию пенсионных накоплений на лечение можно на сайте www.enpf.kz в разделе «Показатели» - «Единовременные пенсионные выплаты на лечение».
    Здравоохранение ЕНПФ
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