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    Казахстанцы голосуют на парламентских выборах в Турции

    19 Марта 2023, 15:43

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. На трех участках, организованных в Турции, наблюдается высокая активность казахстанцев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На избирательных участках №286, 255 и 296, которые осуществляют свою деятельность при дипломатических представительствах Казахстана в Турции голосование началось в 7:00 по местному времени и продолжится до 20:00.

    В Турции, несмотря на выходной день, с самого утра наблюдается активное участие избирателей. Большинство людей, проявивших свою гражданскую позицию вдали от Родины, являются студентами и проживающими здесь казахстанцами.


    По данным посольства Казахстана в Турции, ожидается, что на избирательном участке №286 в Анкаре проголосуют свыше 1000 избирателей. В Стамбуле и Анталии - около 600.

    Исполнить свой гражданский долг сюда приезжают не только жители города, но и казахстанская молодежь, проживающая и обучающаяся в 20 провинциях консульского округа. По просьбе некоторых студентов сотрудники посольства организовали специальный транспорт и доставили молодежь в Анкару.

    Одновременно по случаю празднования весеннего праздника Наурыз для них организована отдельная культмассовая программа и угощения из традиционной казахской кухни. Как оказалось, многие студенты соскучились по баурсакам, мясу, плову, коже и в целом по национальному колориту.



    По словам председателя участковой комиссии при посольстве Казахстана в Турции Нуриддина Аманкул, на выборах наблюдается высокая активность, люди с раннего утра приходят сделать свой выбор.

    «С 7:00 мы приступили к работе и практически сразу пошел заметный поток голосующих. В данное время наблюдается очень высокая активность студентов. Радует, что казахстанская молодежь, будучи находясь вдали от Родины с энтузиазмом приходят на избирательные участки и делают свой выбор. Все проходит в штатном режиме. Никаких эксцессов нет. Настроение у всех праздничное», - сообщил Нуриддин Аманкул.

    Члены избирательных комиссий отмечают, что на всех трех участках, открытых на территории Турции, обеспечены все необходимые условия для голосующих и задействованы опытные сотрудники внешнеполитического ведомства Казахстана, которые ранее уже имели практику в проведении подобных мероприятий.

    По мнению независимых наблюдателей из числа представителей различных международных организаций в Турции, нарушений избирательного права и процедур проведения голосования не зафиксировано. Работа протекает в рамках установленных норм.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 14:00 19 марта бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

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