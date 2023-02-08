Казахстанцы будут получать сообщения о положенной им господдержке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК расширяет проактивный формат работы в вопросах оказания госуслуг. Об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев в ходе встречи в формате «без галстуков» с представителями СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Смысл проактивного формата в том, что если раньше казахстанцу в какой-то жизненной ситуации надо было идти к государству, чтобы получить услуги, то сейчас мы этот подход меняем. Теперь благодаря разным государственным базам данных, информационным системам государство видит, что у человека случилась та или иная жизненная ситуация и уже не ждет прихода гражданина, а проактивно выходит с ним на связь и сообщает, что у вас есть право получить те или иные выплаты, ту или иную меру поддержки. То есть здесь мы меняем подход. Вот эта философия проактивного подхода будет расширяться. Для нас важно, чтобы никто не оставался за бортом мер господдержки», - сказал Олжас Ордабаев.

Руководитель Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков сообщил, что на сегодня в этой работе используются 24 информационные системы, которые на основании различных показателей определяют в каком состоянии, какие проблемы, в каких мерах нуждается человек.

«Человеку на телефон приходит sms-сообщение. К примеру, если у человека родился ребенок или он потерял работу, к нему приходит сообщение, если он соглашается, то вводит банковские данные и уже происходит автоматический расчет и дальше - деньги падают на текущий счет – все очень просто», - пояснил Даулет Аргандыков.

На сегодня более 14 тысяч человек в таком проактивном формате получили помощь по различным видам выплат. В будущем это направление работы будет расширяться. Сообщение обязательно приходит с номера: 1414.



