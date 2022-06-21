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    Казахстанцы будут меньше платить при оформлении сделок по недвижимости

    21 Июня 2022, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственная корпорация «Правительство для граждан» разместила операторов ЦОН в офисах компаний-застройщиков BI Group и G-Park. Если у клиента нет электронной цифровой подписи или доступа в Интернет, он сможет на месте оформить сделку с недвижимостью. Это нововведение не только экономит время, но и деньги казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Государственной корпорации «Правительство для граждан» пояснили, что проект пока внедрили в трех городах - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

    «К слову, стоимость услуги через ЦОН составляет 7100 тенге, в то время как у нотариусов - в шесть раз дороже. ​​​​До конца 2022 года данный проект планируется масштабировать, расширив списки компаний-застройщиков», - пояснили в пресс-службе Правительства для граждан.

    К слову, неделей ранее Государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Отбасы банк» запустила проект по оформлению договора залога аренды жилья онлайн с помощью технологии Blockchain.

    Если раньше клиентам приходилось собирать список документов, обращаться в акимат и ждать 15 рабочих дней, то с новой услугой весь процесс занимает около двух часов.​

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Цифровой Казахстан Общество Правительство для граждан МЦРИАП
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