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    Казахстанцы активно голосуют в Лондоне

    19 Марта 2023, 21:31

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке №244, организованном при Посольстве Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, наблюдается высокая активность избирателей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на выходной день, наши граждане достаточно активно голосуют. Люди с раннего утра приходят сделать свой выбор. Большую часть среди них составляют граждане, которые проживают на территории Соединенного Королевства, но также есть и казахстанцы, находящиеся в краткосрочных поездках в Великобритании», - рассказал председатель участковой избирательной комиссии №244 Мираз Андабаев.

    По его словам, участок в Лондоне готов принять казахстанских избирателей, проживающих или временно находящихся на территории Великобритании и Северной Ирландии, а также Ирландии и Исландии.

    По случаю празднования Наурыза те, кто пришел на избирательный участок могут попробовать блюда казахской национальной кухни.


    Согласно законодательству о выборах, голосование будет проходить до 20:00 по местному времени. После подсчета бюллетеней необходимые документы с результатами голосования отправят авиапочтой в Центральную избирательную комиссию.

    Ранее сообщалось, что более пяти тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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