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    Казахстанцев будут оповещать о финпирамидах с помощью СМС-сообщений

    30 Марта 2023, 13:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство финансового мониторинга РК будет оповещать граждан о финансовых пирамидах с помощью СМС-сообщений. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Агентства финансового мониторинга РК Андрей Давыдов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируем совместно с заинтересованными государственными органами реализовать проект СМС-оповещения граждан о способах и механизмах совершения преступлений, связанных с финансовыми пирамидами. Здесь, конечно, нужно понимание со стороны операторов связи, поскольку эти услуги платные. Нужно не забывать, что данная работа оказывает значительное влияние на социальное положение наших граждан и является наиболее актуальным вопросом, на который нужно обращать внимание», – сказал Андрей Давыдов.

    Также, по его словам, планируется снять видеоролики для распространения в Интернете, выработать механизмы для распространения таргетированной рекламы в Интернете (всплывающие окна) о незаконных проектах. Это будет контрпропагандой против мошенников, которые активно используют эти методы в своей незаконной деятельности, и позволит удержать граждан от неоправданных вложений в мошеннические схемы.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Борьба с преступностью Другие государственные органы Общество Финансовая пирамида Мошенничество
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