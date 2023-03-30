Казахстанцев будут оповещать о финпирамидах с помощью СМС-сообщений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство финансового мониторинга РК будет оповещать граждан о финансовых пирамидах с помощью СМС-сообщений. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Агентства финансового мониторинга РК Андрей Давыдов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируем совместно с заинтересованными государственными органами реализовать проект СМС-оповещения граждан о способах и механизмах совершения преступлений, связанных с финансовыми пирамидами. Здесь, конечно, нужно понимание со стороны операторов связи, поскольку эти услуги платные. Нужно не забывать, что данная работа оказывает значительное влияние на социальное положение наших граждан и является наиболее актуальным вопросом, на который нужно обращать внимание», – сказал Андрей Давыдов.

Также, по его словам, планируется снять видеоролики для распространения в Интернете, выработать механизмы для распространения таргетированной рекламы в Интернете (всплывающие окна) о незаконных проектах. Это будет контрпропагандой против мошенников, которые активно используют эти методы в своей незаконной деятельности, и позволит удержать граждан от неоправданных вложений в мошеннические схемы.



