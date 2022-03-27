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    Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата мира по фристайлу-могул в Италии

    27 Марта 2022, 22:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по фристайлу-могул отметилась второй медалью на юниорском чемпионате мира в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Серебряную медаль наши спортсмены завоевали в параллельном могуле среди смешанных команд. В этом виде программы нашу страну представили Анастасия Городко и Федор Бугаков.

    Первое место осталось за США. Также американские спортсмены завоевали «бронзу».

    Стоит отметить, что ранее Анастасия Городко стала второй в индивидуальных соревнованиях.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия
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