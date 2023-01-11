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    Казахстан завоевал еще одну путевку на чемпионат мира по настольному теннису

    11 Января 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Катаре продолжается азиатский квалификационный отбор на чемпионат мира по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В индивидуальном зачете казахстанец Кирилл Герасименко победил Кларенса Чжэ Ю (Сингапур) со счетом 4:1, что позволило ему завоевать путевку на ЧМ.

    Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев пробились на мировой турнир в парном разряде, а Зауреш Акашева и Айдос Кенжигулов - в смешанном парном разряде.


    Фото: olympic.kz
    Спорт Катар Настольный теннис
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