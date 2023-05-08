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    Казахстан завершил первый день чемпионата мира по дзюдо без медалей

    8 Мая 2023, 13:00

    ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе (Катар) прошел первый день чемпионата мира по дзюдо. Команда Казахстана завершила его без медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    На татами в стартовый день ЧМ вышли четыре казахстанца. Дальше всех по турнирной сетке прошла Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).

    В полуфинале спортсменка уступила француженке Ширин Букли. В схватке за «бронзу» Абужакынова проиграла итальянке Асунте Скутто.

    В этом же весе Галия Тынбаева потерпела поражение в третьем круг от Бландины Понты (Франция).

    У мужчин в весе до 60 килограммов Нурканат Серикбаев дошел до утешительного раунда, где уступил Георгию Сардалашвили. Елдос Сметов в третьем круге проиграл Дильшодбеку Баратову (Узбекистан).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Дзюдо
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