Казахстан завершил первый день чемпионата мира по дзюдо без медалей

ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе (Катар) прошел первый день чемпионата мира по дзюдо. Команда Казахстана завершила его без медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На татами в стартовый день ЧМ вышли четыре казахстанца. Дальше всех по турнирной сетке прошла Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).

В полуфинале спортсменка уступила француженке Ширин Букли. В схватке за «бронзу» Абужакынова проиграла итальянке Асунте Скутто.

В этом же весе Галия Тынбаева потерпела поражение в третьем круг от Бландины Понты (Франция).

У мужчин в весе до 60 килограммов Нурканат Серикбаев дошел до утешительного раунда, где уступил Георгию Сардалашвили. Елдос Сметов в третьем круге проиграл Дильшодбеку Баратову (Узбекистан).



