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    Казахстан занял 13-е место на Сурдлимпиаде в Бразилии

    16 Мая 2022, 16:45

    КАШИАС-ДЕ-СУЛ. КАЗИНФОРМ - XXIV летние Сурдлимпийские игры прошли с 1 по 15 мая в Бразилии. В играх приняли участие более 2500 спортсменов из 73 стран мира. Команда Казахстана завоевала 3 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    В общем медальном зачете Казахстан занял 13-е место среди стран-участниц. Первое место в зачете Сурдлимпиады-2022 заняла Украина, заработавшая 61 золотую, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей.

    На второй и третьей строчках разместились США (54 медалей) и Иран (40 медалей).

    Чемпионы и призеры XXIV летних Сурдлимпийских игр прилетают из Бразилии в Алматы 19 мая в 03:25 рейсом QR-389 Qatar Airways.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада
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