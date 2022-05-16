Казахстан занял 13-е место на Сурдлимпиаде в Бразилии

КАШИАС-ДЕ-СУЛ. КАЗИНФОРМ - XXIV летние Сурдлимпийские игры прошли с 1 по 15 мая в Бразилии. В играх приняли участие более 2500 спортсменов из 73 стран мира. Команда Казахстана завоевала 3 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В общем медальном зачете Казахстан занял 13-е место среди стран-участниц. Первое место в зачете Сурдлимпиады-2022 заняла Украина, заработавшая 61 золотую, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей.

На второй и третьей строчках разместились США (54 медалей) и Иран (40 медалей).

Чемпионы и призеры XXIV летних Сурдлимпийских игр прилетают из Бразилии в Алматы 19 мая в 03:25 рейсом QR-389 Qatar Airways.