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    Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Германией – Роман Скляр

    12 Мая 2022, 14:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит казахстанско-германский бизнес-форум, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая работу форума, первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр отметил, что в Казахстане созданы наиболее благоприятные условия для потенциальных инвесторов.

    «За годы независимости в экономику Казахстана привлечено более 370 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций. Наша страна занимает шестое место в мире по запасам природных ресурсов и десятое место по общему объему добычи полезных ископаемых», - сказал Роман Скляр.

    Вице-премьер добавил, что благодаря выгодному географическому расположению, Казахстан является ключевым связующим звеном Великого Шелкового пути, соединяя Европу и Азию.

    «С момента обретения Казахстаном независимости стратегические инициативы руководства страны направлены на качественную диверсификацию экономики, технологическую модернизацию базовых отраслей, развитие человеческого капитала», - заявил Роман Скляр.

    Спикер подчеркнул, что Казахстан неизменно придерживается курса по развитию и укреплению стратегического партнерства по всем основным направлениям с одним из крупнейших торгово-экономических партнеров в Европе - Федеративной Республикой Германией.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Германия Сотрудничество
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