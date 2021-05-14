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    Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Испанией по вопросам управления водными ресурсами

    14 Мая 2021, 17:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Испанией в вопросах управления водными ресурсами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще новые сферы сотрудничества мы сегодня обсуждали. Это новые зеленые технологии и управление водными ресурсами. У Испании большой опыт по развитию этих сфер. Нур-Султан и Марид могли бы сотрудничать в ближайшем будущем в этой сфере», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев по итогам встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристиной Гаяк.

    Ранее сообщалось, что в столице проходят шестые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании.

    «Испания является для Казахстана важным европейским партнером. Мы с радостью можем отметить имеющееся развитие наших отношений в стратегическом духе партнерства. Мы верим, что подписанное в 2009 году соглашение о стратегическом партнерстве по итогам сегодняшних переговоров будет рассмотрено в следующем году и будет выведено на новый уровень. Сегодняшние консультации включают вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества» – отметил заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев.

    Государственный секретарь Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк выразила удовлетворенность ходом переговоров. «Испания является одним из торговых партнеров Казахстана, и, я надеюсь, что у нас получится далее развивать данные отношения в торговом ключе. Мы также обсудим отношения между ЕС и Казахстаном, мы их полностью поддерживаем и надеемся на их углубление, которые будут отличаться инклюзивностью и устойчивым развитием», – сказала она.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Испания
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