Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Испанией по вопросам управления водными ресурсами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Испанией в вопросах управления водными ресурсами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще новые сферы сотрудничества мы сегодня обсуждали. Это новые зеленые технологии и управление водными ресурсами. У Испании большой опыт по развитию этих сфер. Нур-Султан и Марид могли бы сотрудничать в ближайшем будущем в этой сфере», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев по итогам встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристиной Гаяк.

Ранее сообщалось, что в столице проходят шестые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании.

«Испания является для Казахстана важным европейским партнером. Мы с радостью можем отметить имеющееся развитие наших отношений в стратегическом духе партнерства. Мы верим, что подписанное в 2009 году соглашение о стратегическом партнерстве по итогам сегодняшних переговоров будет рассмотрено в следующем году и будет выведено на новый уровень. Сегодняшние консультации включают вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества» – отметил заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк выразила удовлетворенность ходом переговоров. «Испания является одним из торговых партнеров Казахстана, и, я надеюсь, что у нас получится далее развивать данные отношения в торговом ключе. Мы также обсудим отношения между ЕС и Казахстаном, мы их полностью поддерживаем и надеемся на их углубление, которые будут отличаться инклюзивностью и устойчивым развитием», – сказала она.