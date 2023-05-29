Казахстан заинтересован в релокации 401 компании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров сообщил о проводимой работе по привлечению иностранных компаний в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших свой уход из РФ. На сегодняшний день 401 компании, которыми мы заинтересованы по переезду в Казахстан, отправили приглашения. Наши послы встречаются с головными компаниями. На сегодняшний день 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведется, по 25 компаниям релокация завершена. 38 стран участвуют в этом, в основном Германия, США, Швейцария и Япония», - сказал Алмас Айдаров на правчасе в Сенате.

Он назвал компании, которые уже релоцировались в нашу страну.

«Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена: американский Honeywell открыли небольшое производство в Алмате. Tik Tok также перенес офис в Казахстан. In Driver в Казахстане, австралийский Fortescue, французский Alstom, OZON открывают логистический парк в Астане», - добавил замминистра.



