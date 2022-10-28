Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества в рамках СНГ – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил о заинтересованности страны в расширении сотрудничества со странами СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году СНГ отметило свой 30-летний юбилей, сегодня содружество вступает в новый этап своего развития. За прошедшие годы организация доказала свою востребованность, стала прочным фундаментом дружеских отношений между нашими странами. Многогранное сотрудничество выстроено с учетом принципов взаимного доверия, прагматизма и соблюдения баланса интересов», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Совета глав правительств стран СНГ.

По его словам, такое взаимодействие позволяет снижать негативные тенденции, происходящие в мировой экономике, способствует развитию взаимовыгодного партнерства.

«Благодаря принятым в рамках организации мерам, успешно решены многие вопросы образовательного, медико-социального, гражданско-правового характера. У наших граждан есть возможность безвизового передвижения между государствами содружества. Казахстан, как один из активных участников СНГ, заинтересован в расширении сотрудничества, укреплении потенциала и раскрытии его возможностей», - добавил Премьер-Министр.

Ранее сообщалось, что в Астане сегодня началось заседание Совета глав правительств государств-членов СНГ в узком составе. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.

Фото: t.me/KZgovernment



