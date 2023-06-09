Казахстан заинтересован увеличить транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Он заявил, что Казахстан заинтересован в увеличении объема транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи Серик Жумангарин подчеркнул, что сохраняется высокий уровень товарооборота между двумя странами. В частности, в 2022 году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 39 процентов – с 332,2 миллиона долларов до 461,9 миллиона долларов. Темпы роста товарооборота сохранили и в этом году – за 4 месяца увеличились на 37,4 процента.

«Рекомендую продолжить практику проведения торгово-экономической миссии. В рамках торгово-экономической миссии 5 апреля заключено 8 контрактов на сумму около 55 миллионов долларов. Ведется работа по продвижению 110 видов несырьевых товаров на сумму более 304 млн долларов», - сказал вице-премьер.

По словам министра, АО «KazakhExport ЭСК» и «Локомотив Құрастыру зауыты» ведут переговоры с национальным оператором сети «Азербайджанские железные дороги» о поставке 7 грузовых локомотивов.

«При необходимости Азербайджан может интегрировать мощности производственно-логистического центра Azersun, расположенного в Специальной экономической зоне морского порта Актау, с национальной системой товародвижения», - подчеркнул глава ведомства.

Ранее вице-министр сообщил, что с 2023 года планируется поставить 1,5 млн тонн нефти по нефтепроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан».

Напомним, министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин подписал соглашение о создании и регулировании производственно-торгово-логистического комплекса на границе Казахстана и Кыргызстана.