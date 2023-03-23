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    Казахстан забил первый гол в отборе на Евро-2024

    23 Марта 2023, 21:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана вышла вперед в матче со Словенией в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    На 24-й минуте Максим Самородов откликнулся на подачу с фланга Яна Вороговского и забил головой.

    Таким образом, на данный момент Казахстан выигрывает у Словении со счетом 1:0.

    Напомним, стартовый состав сборной Казахстана на эту игру выглядит так: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин. Быстров, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Дарабаев, Самородов, Аймбетов.

    Также в группе отбора на Евро-2024 соперниками сборной Казахстана будут команды Дании, Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Футбол Сборная Казахстана
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