Казахстан является важным геополитическим игроком для Евросоюза – депутат Словакии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Народной рады Словацкой Республики Петер Кмец отметил важную роль Казахстана для Евросоюза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан очень важная страна в Средней Азии для развития двусторонних отношений и очень важный геополитический игрок для отношений с Евросоюзом. Вы видите, что начинаются очень интенсивные связи с Евросоюзом. Во-первых, по сотрудничеству в области энергетики, потому что Казахстан становится очень сильным игроком», - сказал он во время пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям в Астане.

В столицу Казахстана Петер Кмец прибыл в качестве международного наблюдателя за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, которые проходят сегодня в Казахстане. Он подчеркнул, что процесс голосования проходит спокойно и это результат работы политического руководства Казахстана.

«Избиратели показывают очень высокий интерес к выбору представителей политической власти в Парламенте и в региональных структурах. Я думаю, когда новый Парламент будет создан, мы, словацкие депутаты, создадим группу дружбы и будем дальше развивать эти дружеские отношения», - заключил Петер Кмец.

Ранее депутат Парламента Румынии Борис Волосатый заявил о готовности открыть черноморские пути с выходом на Европу для Казахстана.



