Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан выразил готовность разместить в МФЦА «зеленые» облигации тюркских стран

    14 Ноября 2021, 11:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал тюркские страны к поиску совместных решений для решения актуальных, глобальных проблемных вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, в ходе VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств Президент Казахстана предложил объединить усилия в решении таких важных проблем, как глобальное потепление, водная и продовольственная безопасность, эффективное и справедливое использование трансграничных водных ресурсов. Учитывая, что эти проблемы являются общими для сопредельных стран, Президент заявил о готовности Казахстана к совместному строительству гидросооружений.

    В качестве важной задачи Глава государства определил развитие рынка «зеленого» капитала для реализации проектов, касающихся «зеленых» технологий.

    «За десять лет объем «зеленых» облигаций в мире вырос в 20 раз и достиг 2 триллионов долларов. Казахстан также начал развивать рынок облигаций. В этом году его объем превысил 100 миллионов долларов. Эта работа ведется в Международном финансовом центре «Астана» и на Казахстанской фондовой бирже. Я призываю вас широко использовать богатый опыт и эффективные инструменты этих организаций. Мы заинтересованы в развитии регионального рынка «зеленого» капитала. Мы готовы разместить на этих площадках «зеленые» облигации тюркских стран», – объявил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Экология Экономика МФЦА - фин. центр "Астана" Тюркский мир Сотрудничество Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Суд частично удовлетворил иск оператора Кашагана против Минэкологии
    Как изменение климата влияет на экономику стран Центральной Азии
    Какими будут метеоусловия в городах страны 21 июня
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски