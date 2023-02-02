Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Казахстан выполнил три рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ касательно выборов – ЦИК

    2 Февраля 2023, 17:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров сообщил о том, какие рекомендации Миссии БДИПЧ/ОБСЕ был выполнены Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разработаны три рекомендации Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, которые реализованы в нашей стране. Одна из рекомендаций протекала из нескольких. Это рекомендация о том, чтобы хотя бы одна палата Парламента избиралась полностью населением Казахстана на прямых выборах. Благодаря проведенной конституционной реформе 5 июня прошлого года теперь у нас квота Ассамблеи ушла из нижней палаты. Таким образом, нижняя палата в текущей кампании будет избираться прямым тайным голосованием исключительно избирателями. Эта очень важная новация, является также реализацией прямой рекомендации миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Эта опция теперь в квоте Сената, точнее реализуется через полномочия Президента», - пояснил на расширенном заседании экспертного совета при ЦИК РК Нурлан Абдиров.

    Вторая рекомендация касается того, что в 2020 году Центральная избирательная комиссия издала постановление, в соответствии с которым отрегулировала деятельность многонациональных наблюдателей.

    «Критика была связана с тем, что эти вопросы должны регулироваться на уровне закона и Центральная избирательная компания не может выходить за рамки закона. Сегодня этот вопрос отрегулирован в Конституционном законе «О выборах», но вопросы, касающиеся аккредитации национальных наблюдателей, вошли в обновленный Закон «О выборах в РК». Центральная избирательная комиссия в этой связи издала свое постановление, но ровно в рамках тех норм, которые вошли в содержание конституционного закона. ЦИК ничего нового не придумала», - отметил председатель Центризбиркома.

    Третья рекомендация была связана с определением предельных размеров добровольных пожертвований избирательных фондов.

    Напомним, что 16 марта прошлого года Глава государства поручил установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОБСЕ Выборы ЦИК Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нас интересуют не результаты выборов, а сам процесс – Миссия БДИПЧ/ОБСЕ
    Парламентские выборы: свыше 330 наблюдателей от ОБСЕ приедут в Казахстан
    Председатель ЦИК и глава миссии БДИПЧ ОБСЕ провели переговоры в Астане
    Партия AMANAT представила документы в ЦИК РК
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров