Казахстан выполнил три рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ касательно выборов – ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров сообщил о том, какие рекомендации Миссии БДИПЧ/ОБСЕ был выполнены Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработаны три рекомендации Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, которые реализованы в нашей стране. Одна из рекомендаций протекала из нескольких. Это рекомендация о том, чтобы хотя бы одна палата Парламента избиралась полностью населением Казахстана на прямых выборах. Благодаря проведенной конституционной реформе 5 июня прошлого года теперь у нас квота Ассамблеи ушла из нижней палаты. Таким образом, нижняя палата в текущей кампании будет избираться прямым тайным голосованием исключительно избирателями. Эта очень важная новация, является также реализацией прямой рекомендации миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Эта опция теперь в квоте Сената, точнее реализуется через полномочия Президента», - пояснил на расширенном заседании экспертного совета при ЦИК РК Нурлан Абдиров.

Вторая рекомендация касается того, что в 2020 году Центральная избирательная комиссия издала постановление, в соответствии с которым отрегулировала деятельность многонациональных наблюдателей.

«Критика была связана с тем, что эти вопросы должны регулироваться на уровне закона и Центральная избирательная компания не может выходить за рамки закона. Сегодня этот вопрос отрегулирован в Конституционном законе «О выборах», но вопросы, касающиеся аккредитации национальных наблюдателей, вошли в обновленный Закон «О выборах в РК». Центральная избирательная комиссия в этой связи издала свое постановление, но ровно в рамках тех норм, которые вошли в содержание конституционного закона. ЦИК ничего нового не придумала», - отметил председатель Центризбиркома.

Третья рекомендация была связана с определением предельных размеров добровольных пожертвований избирательных фондов.

Напомним, что 16 марта прошлого года Глава государства поручил установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов.



