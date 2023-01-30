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    Казахстан выиграл третий подряд матч на юниорском ЧМ по хоккею

    30 Января 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В третьем матче в рамках чемпионата мира в Софии в группе «B» второго дивизиона женская юниорская сборная Казахстана обыграла Бельгию со счетом — 5:3, передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской хоккейной федерации.

    Казахстан — Бельгия 5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

    Шайбы:

    1:0 — 04:53 Раковская (Войцицкая). В равенстве

    2:0 — 09:31 Зубкова. В равенстве

    2:1 — 09:44 Ван Хооф (Паулиссен). В равенстве

    2:2 — 26:47 Азитемина-Кудидила (Ван Хооф). В равенстве

    2:3 — 37:40 Семпелс (Соммерщух). В большинстве

    3:3 — 44:20 Крухольская (Зубкова). В большинстве

    4:3 — 47:30 Зубкова (Яковлева). В равенстве

    5:3 — 57:05 Зубкова (Мескини, Яковлева). В равенстве

    Вратари: Прицкер (Агеева, 37:40 — 60:00) — Белманс.

    В первом матче ЧМ наши хоккеистки разгромили сборную Болгарии, во втором - сборную Новой Зеландии.

    Фото: @kazakhstanhockey

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Хоккей
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