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    Казахстан выиграл награду за лучшее мероприятие на туристской выставке в Южной Корее

    12 Мая 2023, 22:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стенд Казахстана был представлен на международной туристской выставке SITF (Seoul International Travel Fair) в Сеуле. Мероприятие собрало 800 экспонентов из 70 стран мира и более 120 тысяч посетителей. В состав нашей делегации вошли отечественные туроператоры, авиакомпании и другие представители бизнеса. Сам стенд был организован акиматом Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Помимо деловой программы, для привлечения внимания к стенду были приглашены костюмированные актеры и музыканты, гостям были предложены национальные угощения. Такой подход не остался без внимания организаторов выставки, наградивших казахстанскую делегацию призом за лучшее мероприятие на стенде.

    «Участие в таких масштабных выставках, как SITF, очень важно для привлечения в Казахстан туристов из других стран. Например, в прошлом году у нас побывало 16 тысяч гостей из Южной Кореи. Подобными стендами мы ставим себе цель увеличить это число, а также познакомить потенциальных туристов с культурой и национальным колоритом Казахстана», — отметил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Минкультуры Корея
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