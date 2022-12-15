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    Казахстан выиграл еще семь золотых медалей на ЧМ-2022 по қазақ куресі

    15 Декабря 2022, 13:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В заключительный день мирового первенства по қазақ куресі на ковре Астаны были разыграны награды в двух молодежных возрастных категориях (U-17) и (U-20). Казахстанские палуаны семь раз поднялись на высшую ступень пьедестала почета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации «Qazaq kuresi».

    Среди юношей до 17 лет золотые медали мирового первенства завоевали Акылбек Аманулы (50 кг), Али Алимби (60 кг) и Сардар Абдисаметулы (+82 кг).

    В этой же возрастной категории Олжас Жоспар (70 кг) завоевал «серебро». А бронзовых наград удостоены Кыдырмолда Куан (50 кг), Рузимин Тугышев (60 кг) и Дарусейтхан Темирхан (82 кг).

    В возрастной группе (U-20) гимн Казахстана звучал в честь Руслана Темиржана (60 кг), Жумажана Кожамбекова (74 кг), Бибарыса Нугмана (84 кг) и Ерасыла Амангельды (+100 кг).

    Шокан Нурмаханбетов (100 кг) завоевал серебряную медаль. На третью ступень пьедестала почета поднялись Алтынбек Калмакбаев (60 кг), Ералхан Балтабай (72 кг), Мейржан Бериков (100 кг) и Мейржан Абдималиков (+100 кг.).

    В первый день ЧМ-2022 казахстанцы завоевали три «золота», во второй день - пять золотых медалей.

    В общекомандном зачете казахстанские борцы с 15-ю наградами высшего достоинства, включая женскую и мужскую сборные, завоевали первое место.


    Фото: instagram.com/qazaqkuresi.kz
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