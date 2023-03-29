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    Казахстан выиграл четвертую медаль юношеского ЧМ по тяжелой атлетике

    29 Марта 2023, 21:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тяжелоатлетка из Казахстана Таисия Алексеева выиграла серебряную медаль юношеского чемпионата мира, который в эти дни проходит в Дурресе (Албания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Среди девушек Таисия Алексеева показала результат в 89 килограммов в рывке и 112 килограммов в толчке в весовой категории до 64 килограммов. По результатам двух упражнений казахстанская спортсменка заняла второе место с общим результатом 201 килограмм.

    На чемпинате мира это уже четвертая медаль для казахстанцев. Ранее «золото» выиграл Ерасыл Саулебеков в весе до 73 килограммов, а Арапбай Нурасыл (67 килограммов) и Дарья Балабюк (55 килограммов) выиграли бронзовые медали.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Тяжелая атлетика
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