Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Казахстан выдвинул свою кандидатуру в Совет безопасности ООН

    10 Марта 2023, 13:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров выразил надежду на то, что кандидатура Казахстана будет поддержана при выборе в Совет безопасности ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2016 году Казахстан был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. Это стало одним из признаков международного признания и мы эффективно представляем не только нашу страну, но и весь регион Центральной Азии, внося вклад в работу Совета. Мы надеемся, что сможем повторить такой опыт, что кандидатура Казахстана будет поддержана при выборе в Совет безопасности ООН. Мы рассчитываем на поддержку», - сказал Кайрат Умаров на встрече в Астане на тему «30 лет ООН в Казахстане и Руководящий комитет Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы».

    Он отметил, что в октябре прошлого года в Астане прошел саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где встретились 11 глав государств: президенты Азербайджана, Беларуси, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, эмир Катара, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

    «Важно отметить жизнеспособность этих инициатив. Это стало возможным благодаря институционализации различных организаций, в том числе международных. За такой короткий период времени мы смогли выполнить очень много совместной работы. Казахстан также становится глобальным центром для диалога религиозных центров и цивилизаций. VII съезд лидеров мировых и традиционных религий провели при поддержке ООН в прошлом году», - добавил Кайрат Умаров.

    В июне 2016 года Казахстан избран непостоянным членом Совета безопасности ООН от Азиатско-Тихоокеанской группы государств на 2017-2018 годы. Кандидатуру Казахстана поддержали 138 государств из 193 государств-членов ООН, принявших участие в голосовании. Страна стала первым государством Центральной Азии, избранным в состав наиболее важного политического органа ООН.

    Подробнее о том, какие внутренние и международные проблемы были решены благодаря партнерству Казахстана и ООН, можно прочесть здесь.

    Автор:

    Анеля Касымова

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров рассказал, как проходят выборы в Турции
    Казахстан и Китай планируют создать Хоргосский узел для увеличения товарооборота
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров