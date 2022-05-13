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    Казахстан вводит запрет на вывоз сахара

    13 Мая 2022, 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет введен запрет на вывоз сахара. Соответствующий приказ опубликован министром сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня опубликован приказ министра сельского хозяйства РК от 4 мая 2022 года «О некоторых вопросах вывоза белого сахара и сахара-сырца тростникового».

    «Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14)», - говорится в документе.

    Министерство сельского хозяйства РК в установленном законодательством порядке должно проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о применении мер по реализации пункта 1 настоящего приказа.

    Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Учитывая, что документ опубликован сегодня, 13 мая, приказ вступит в силу с 23 мая этого года.

    Ранее сообщалось, что в стране намерены снизить импорт сахара на 32%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Экономика
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