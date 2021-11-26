Казахстан введет «налог на Google» с 1 января 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана (так называемый «налог на Google»). Об этом сообщается на официальном сайте Миннацэкономики РК, передает МИА «Казинформ».

Министерство национальной экономики сообщает, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана.

Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется.

«Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС», - сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.

Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний.

В целях администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем.

Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.

«Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт, как стран Европы, так и опыт ближайших соседей - России, Беларуси. Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого налога НДС в год составят 2 млрд тенге», - поясняется на сайте ведомства.

Напомним, 25 ноября 2021 г. Сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет.

Ранее директор департамента крупных налогоплательщиков КГД МФ РК Ануар Сулейменов отметил , что «так называемый «налог на Google» позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями».