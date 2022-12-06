Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-22-24℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан введет экспортную таможенную пошлину на подсолнечник

    6 Декабря 2022, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан принял решение ввести экспортную таможенную пошлину на подсолнечник. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть межведомственная комиссия, которая занимается именно вопросами внешнеторговой деятельности. Например, вчера мы рассматривали вопрос вывоза подсолнечника. Приняли решения ввести на него экспортную таможенную пошлину. Поскольку есть угроза, что он будет вывезен. И, соответственно, с января введем тарифную квоту взамен на то, что производители подсолнечного масла подпишут меморандум с Министерством сельского хозяйства, что цена в год не будет выше 750 тенге за литр», - пояснил Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Ранее Серик Жумангарин прокомментировал цены на рис. По его словам, рис в супермаркетах можно купить за 275 тенге за один килограмм.

    В Минсельхозе заверили, что риски формирования дефицита риса в Казахстане очень низкие.


    Фото:lizagubernii.ru

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перезапустить программу «7-20-25» с изменением условий предложили в Казахстане
    Рыбохозяйственных водоемов в СКО станет больше
    Агентство РК по регулированию и развитию финрынка опубликовало отчет «Рост в условиях риска»
    «С дипломом - в село!»: 5 300 специалистов прибыли работать в села Жамбылской области
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров