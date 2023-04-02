Казахстан впервые в истории завоевал медаль молодежного ЧМ по спортивной гимнастике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по спортивной гимнастике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам двух дней в упражнениях на спортивном коне Зейнолла Идрисов набрал 14,066 балла, уступив двум армянским спортсменам. «Золото» соревнования забрал Гамлет Манукян (14,633), «серебро» - Мамикон Хачатурян (14,100).

«Это первая медаль среди молодежи в истории гимнастики Казахстана», - сообщается на официальной странице в Instagram Дирекции спортивного развития.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Спортты дамыту дирекциясы (@drs_kz)

Молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Турции в городе Анталье с 29 марта по 2 апреля.