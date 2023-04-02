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    Казахстан впервые в истории завоевал медаль молодежного ЧМ по спортивной гимнастике

    2 Апреля 2023, 13:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по спортивной гимнастике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам двух дней в упражнениях на спортивном коне Зейнолла Идрисов набрал 14,066 балла, уступив двум армянским спортсменам. «Золото» соревнования забрал Гамлет Манукян (14,633), «серебро» - Мамикон Хачатурян (14,100).

    «Это первая медаль среди молодежи в истории гимнастики Казахстана», - сообщается на официальной странице в Instagram Дирекции спортивного развития.

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    Публикация от Спортты дамыту дирекциясы (@drs_kz)

    Молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Турции в городе Анталье с 29 марта по 2 апреля.

    Автор:

    Анеля Касымова

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