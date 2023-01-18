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    Казахстан возобновил и открыл международные авиарейсы в 29 стран

    18 Января 2023, 20:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что на сегодня в Казахстане возобновлены и открыты международные авиарейсы в 29 стран по 109 маршрутам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере гражданской авиации по итогам 2022 года число перевезенных пассажиров казахстанскими авиакомпаниями увеличилось на 17% по сравнению с 2021 годом. На сегодня пассажиропоток восстановлен и демонстрирует стабильный рост. Возобновлены и открыты международные авиарейсы в 29 стран по 109 маршрутам с частотой 479 рейсов в неделю. Полеты осуществляются тремя отечественными и 27 иностранными авиакомпаниями», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов на расширенном заседании коллегии ведомства.

    Он проинформировал, что ведется работа по расширению парка воздушных судов в целях повышения провозной емкости отечественных авиакомпаний. До 2025 года ожидается пополнение парка на 51 самолет, в том числе в 2022 году приобрели 14 новых судов.

    «В рамках модернизации аэропортов, планируется:

    - реализация 8 проектов, из них строительство 3 новых пассажирских терминалов в Шымкенте, Алматы, Кызылорде;

    - реконструкция терминалов в аэропортах Костаная, Урджара, Балхаша;

    - капитальный ремонт взлетно-посадочных полос аэропортов Астаны и Павлодара;

    - реализация данных проектов позволит увеличить площадь и пропускную способность терминалов», - проинформировал вице-министр.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят новые международные авиарейсы. Казахстан продлил режим «открытое небо» на 5 лет. Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм МИИР РК Авиация Путешествия
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