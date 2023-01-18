Казахстан возобновил и открыл международные авиарейсы в 29 стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что на сегодня в Казахстане возобновлены и открыты международные авиарейсы в 29 стран по 109 маршрутам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере гражданской авиации по итогам 2022 года число перевезенных пассажиров казахстанскими авиакомпаниями увеличилось на 17% по сравнению с 2021 годом. На сегодня пассажиропоток восстановлен и демонстрирует стабильный рост. Возобновлены и открыты международные авиарейсы в 29 стран по 109 маршрутам с частотой 479 рейсов в неделю. Полеты осуществляются тремя отечественными и 27 иностранными авиакомпаниями», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он проинформировал, что ведется работа по расширению парка воздушных судов в целях повышения провозной емкости отечественных авиакомпаний. До 2025 года ожидается пополнение парка на 51 самолет, в том числе в 2022 году приобрели 14 новых судов.

«В рамках модернизации аэропортов, планируется:

- реализация 8 проектов, из них строительство 3 новых пассажирских терминалов в Шымкенте, Алматы, Кызылорде;

- реконструкция терминалов в аэропортах Костаная, Урджара, Балхаша;

- капитальный ремонт взлетно-посадочных полос аэропортов Астаны и Павлодара;

- реализация данных проектов позволит увеличить площадь и пропускную способность терминалов», - проинформировал вице-министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят новые международные авиарейсы. Казахстан продлил режим «открытое небо» на 5 лет. Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года.



