Казахстан возглавил рейтинг стран СНГ для зимнего туризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представлен рейтинг самых популярных и привлекательных у туристов государств СНГ (Содружества Независимых Государств) для зимнего туризма и отдыха, передает МИА «Казинформ».
Рейтинг стран СНГ составлен на основе популярности у туристов и развитости инфраструктуры для туризма и отдыха в странах СНГ.
По данным ТурСтат, в топ-5 стран СНГ для зимнего отдыха входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения.
В Казахстане зимой туристов привлекают столица Астана и город Алматы, курорт Шымбулак в горах Алматы, а также курорт Бурабай и горнолыжные курорты в Восточно-Казахстанской области.
В Азербайджане туристы приезжают в столицу Баку и город Шеки, на горнолыжные курорты Шахдаг и Туфандаг, а также оздоровительный курорт Нафталан.
В Кыргызстане туристов привлекают столица Бишкек и горнолыжный курорт Каракол, а также незамерзающее озеро Иссык-Куль.
В Узбекистане зимой туристы посещают столицу Ташкент и города Шелкового пути Бухара и Самарканд, а также горнолыжный курорт Чимган.
В Армении зимой туристов привлекают столица Ереван и горнолыжный курорт Цахкадзор.