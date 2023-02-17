Казахстан вошел в число стран с самым дешевым мобильным интернетом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан вошел в число стран с самым дешевым мобильным интернетом: средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в стране составила всего 0,37 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Интернет «в кармане» сегодня стал таким же необходимым благом, как электричество, тепло, вода, газ и прочее. Стоимость мобильного интернета, как и всех прочих необходимых ресурсов — болезненный вопрос для потребителей.

По данным британского аналитического ресурса Cable, пятью самыми «дешевыми» из 233 стран с точки зрения средней стоимости 1 Гб мобильных данных в 2022 году стали Израиль (0,04 долларов США), Италия (0,12 долларов США), Сан-Марино (0,14 долларов США), Фиджи (0,15 долларов США) и Индия (0,17 долларов США).

Казахстан также вошел в число стран с самым дешевым мобильным интернетом: средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в РК составила всего 0,37 долларов США.

Как отмечено в исследовании, страны с превосходной инфраструктурой, как правило, находятся в более «дешевой» части рэнкинга. Хорошие волоконно-оптические сети и развитая инфраструктура мобильного и фиксированного широкополосного доступа позволяют провайдерам и операторам мобильной связи предлагать абонентам более крупные пакеты трафика, в которых цена за 1 Гб данных ниже.

В России средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета составила 0,48 долларов США, в Германии — 2,67 долларов США, в Португалии — 3,67 долларов США, в Японии — 3,85 долларов США, в США — 5,62 долларов США.

В Казахстане стоимость мобильного интернета не только одна из самых низких в мире — она еще и сократилась в годовой динамике. По данным того же Cable, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в 2021 году в РК была выше: 0,59 долларов США. В 2019 и 2020 годах показатель составлял 0,49 и 0,46 долларов США.





Фото: ranking.kz