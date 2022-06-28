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    Казахстан ведет работу по релокации зарубежных IT-компаний

    28 Июня 2022, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном финансовом центре «Астана» на базе экспат-центра запущена специальная услуга для иностранных IT-специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ведется большая работа по релокации в страну зарубежных IT-компаний. В Международном финансовом центре «Астана» на базе экспат-центра по принципу одного окна запущена специальная услуга для иностранных IT-специалистов. На сегодняшний день оказана помощь более 1 тыс. IT-специалистам», - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании Правительства.

    По сведениям министерства, в Казахстан релоцированы следующие компании:

    - Рlауriх ($17 млрд, разработка игр);

    - Тinkoff Ваnк ($6,3 млрд, онлайн-банк);

    - Nexters ($1,9 млрд, разработка игр);

    - InDriver ($1,2 млрд, сервис пассажирских перевозок);

    - Санкт-Петербургская биржа ($1 млрд, биржа);

    - Муtona ($0,25 млрд, разработка игр);

    - Туре Туре (шрифтовая студия);

    - Lever Тrаvel (бронирование онлайн-туров);

    - Red Mad Robot (разработчик приложений).

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК МФЦА - фин. центр "Астана" Цифровой Казахстан МЦРИАП
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