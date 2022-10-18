Казахстан ведет переговоры с зарубежными компаниями по строительству объектов ВИЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Казахстане действует свыше 140 объектов ВИЭ суммарной мощностью порядка 2 300 МВт. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии составляет 3,7 %. Общий объем привлеченных инвестиций в сектор ВИЭ превысил 1 трлн тенге», - сказал Болат Акчулаков.

В текущем году, по словам главы Минэнерго, объем электроэнергии от ВИЭ прогнозируется в объеме 4,5 млрд кВтч или 4 % из общего объема выработки.

При этом, согласно подписанных с расчетно-финансовым центром договоров, в течение трех лет планируется дополнительно ввести 48 объектов ВИЭ суммарной мощностью свыше 850 МВт.

Кроме того, в рамках исполнения поручений Главы государства продолжаются переговоры с компаниями из Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, выступающими с инициативой реализации крупномасштабных проектов по строительству объектов ВИЭ.

«Данные компании предлагают реализовать стоимость электроэнергии ниже текущих аукционных цен и просят заключить индивидуальные соглашения. Согласно целевым индикаторам, к 2025 году доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии должна равняться 6 %. В рамках принятия мер по достижению данного индикатора в ноябре текущего года планируется проведение аукционных торгов по проектам ВИЭ суммарной мощностью 690 МВт. Проведение данных аукционных торгов будет обеспечено благодаря усиленным в текущем году мерам поддержки инвесторов в сектор ВИЭ», - пояснил Болат Акчулаков.