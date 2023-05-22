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    Казахстан ведет переговоры с Южной Кореей по поставке продуктов питания

    22 Мая 2023, 14:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев рассказал о существующих мерах поддержки экспортеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Программа акселерации – это одна из флагманских наших программ. Программа предоставляет эффективный вывод несырьевого бизнеса на международные рынки. Более 190 компаний приняли участие и находятся на постмониторинге. В текущем году будет отобрано 110 компаний из отраслей пищевой, легкой, химической промышленности, машиностроения и сектора услуг», - сказал на брифинге в СЦК Кайрат Торебаев.

    Вице-министр уточнил, что целевыми рынками выступят КНР, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан и Вьетнам.

    «Мы реализуем эту программу совместно с международным партнером, который окажет поддержку в диагностике предприятия и оценке готовности продукта к выходу на целевые рынки.

    Во-вторых, это точечные Дорожные карты по улучшению бизнес-процессов компаний и самого продукта от минимума трех международных экспертов», - пояснил Кайрат Торебаев.

    В-третьих, по словам вице-министра, это поиск партнеров на целевых рынках, и организация точечных B2B-переговоров с ними.

    «Главным результатом для нас станет улучшение показателей экспортной готовности предприятий в целом по стране! Для сравнения, в прошлом году, благодаря поддержке в рамках акселератора было подписано 38 экспортных контракта на сумму порядка 260 млн долларов США. Это 38 историй успеха. Кроме того, в этом году уже подписаны 2 контракта на поставку продукции в Узбекистан на $19 млн; один долгосрочный контракт на поставку бытовой химии в Россию - 600 млн тг/год (1,3 млн $.); два контракта на поставку медной продукции на рынок КНР на $5 млн. С Южной Кореей ведутся переговоры по поставке продуктов питания», - добавил Кайрат Торебаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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