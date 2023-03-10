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    Казахстан ведет переговоры по организации регулярного ж/д сообщения до стран ЕС

    10 Марта 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская сторона ведет переговоры с Литовской железнодорожной компанией по организации регулярного железнодорожного сообщения от Черного моря до стран Европейского союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начиная с февраля прошлого года из-за закрытия пунктов пропуска в Польше многие отечественные перевозчики испытали на себе сложности транспортного маршрута, проходящего через территории России и Беларуси в страны Евросоюза. Для доставки грузов в страны ЕС нужно было использовать альтернативные маршруты.

    Для развития и привлечения дополнительного грузопотока на Средний маршрут (ТМТМ) в январе текущего года Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» провел ряд встреч с руководством отраслевых ассоциаций Литвы и Латвии, где достигнуты предварительные договоренности с Литовской железнодорожной компанией LTG Сargo по организации регулярного железнодорожного сообщения от Черного моря до стран Европейского союза, в том числе используя контрейлерные перевозки, что даст возможность использования полного цикла мультимодальных перевозок.

    Как отмечают в Союзе транспортников, по итогам встреч согласован визит в июне 2023 года бизнес делегации и государственных органов Казахстана в Латвийскую Республику и Литовскую Республику.

    Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан создает все необходимые условия и инфраструктуру, которые позволят повысить скорость и качество транзитных перевозок, развитие транспортной отрасли в целом. В сфере транспорта по итогам 2022 года индекс физического объема составил 103,9%, на 6% увеличились транзитные контейнерные перевозки, рост в объеме транзитных грузов через территорию Казахстана составил 12,6% с общим объемом 26,8 млн тонн.

    3 марта текущего года состоялось совещание под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, на котором рассмотрены меры по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    Благодаря активной работе на казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по территории республики по сравнению с прошлым годом сократился в два раза - с 12 до 6 дней. Данный показатель планируется довести до 5 дней по итогам 2023 года.

    Срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам текущего года должен достичь 14-18 дней. Такой прогресс стал возможен благодаря совместной работе стран-участниц по введению сквозных тарифов и реализации других мер.

    Ранее сообщалось, что на польско-белорусской границе образовалась длинная очередь грузовых автомобилей, пытающихся выехать из Евросоюза.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Евросоюз Логистика
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