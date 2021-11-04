Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Казахстан увеличит долю энергии ВИЭ за счет газовой генерации – Аскар Мамин

    4 Ноября 2021, 10:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин подвел итоги заседания Правительства по вопросу улучшения экологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках прошедшего на днях в Глазго 26-ого Саммита Организации Объединенных Наций Казахстаном была выражена позиция о приверженности борьбе с изменением климата. Казахстан ратифицировал Парижское соглашение, приняв обязательство сократить выбросы парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели мы обновили Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), а также приняли новый Экологический кодекс», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, к 2030 г. будет увеличена доля энергии из возобновляемых источников в 5 раз с 3% до 15%, долю энергии за счет газовой генерации в 2 раза с 20% до 40%.

    «Планируется снизить долю вырабатываемой из угля энергии с 70% до 40%. Будет повышен потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев к 2025 году. В рамках принятых обязательств по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году Правительство разрабатывает стратегический документ, который предусматривает значительные реформы во всех секторах экономики с акцентом на энергетику, обрабатывающую промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов», - заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Аскар Мамин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Горячее водоснабжение работает в штатном режиме – акимат Балхаша об аварии на ТЭЦ
    На Балхашской ТЭЦ произошла авария
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами