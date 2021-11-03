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    Казахстан увеличит авиарейсы в ОАЭ

    3 Ноября 2021, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 ноября 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос об увеличении регулярного авиасообщения между Казахстаном и ОАЭ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    «С декабря 2021 года авиакомпания «Fly Arystan» (группа компаний АО «Эйр Астана») планирует выполнение рейсов по маршрутам «Актау – Дубаи» и« Шымкент – Шарджа» по 2 частоты по каждому направлению.

    Увеличение рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя дружественными странами, а также успешному развитию выездного и въездного туризма двух стран», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Транспорт МИИР РК ОАЭ Авиация
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