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    Казахстан уступил Словении в отборочном турнире чемпионата Европы-2024

    23 Марта 2023, 22:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана дома сыграла с командой Словении и уступила со счетом 1:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом: Казахстан:Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин. Быстров, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Дарабаев, Самородов, Аймбетов; Словения:Облак, Балковец, Бийол, Блажич, Карничник, Вербич, Станкович, Гнезда-Черин, Стоянович, Шешко, Целар.

    Гости были фаворитами и больше владели мячом с первых минут, но со всеми их выпадами справлялся Игорь Шацкий, а вот с ударом головой Максима Самородова звездный Ян Облак ничего поделать не смог.

    Первая половина завершилась минимальным перевесом хозяев, а на старте второй вышедший на замену Давид Брекало после углового ударом головой счет сравнял. Магомед Адиев вместо Самородова и Абата Аймбетова выпустил Бактиера Зайнутдинова и Бауыржана Исламхана.

    Словенцы нагнетали все больше, казахстанцы в основном отбивались и пропустили от Жана Випотника — 1:2.

    26 марта казахстанцы дома проведут следующий матч в отборе против Дании.

    Казахстан — Словения 1:2 (1:0)Голы: Самородов 24 (1:0), Брекало 47 (1:1), Випотник 78 (1:2).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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