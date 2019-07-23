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    Казахстан установил сотрудничество с Международной организацией спутниковой связи Intelsat GS&M

    23 Июля 2019, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (АКК МЦРИАП) РК и Международная организация спутниковой связи Intelsat Global Sales & Marketing Ltd (Intelsat GS&M) подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вовремя встречи руководства АО «РЦКС» с директором новых коммерческих бизнес-продажкомпании Intelsat GS&M Дэном Раду был утвержден окончательный вариантсоглашения.

    Документзавизирован председателем правления АО «РЦКС» и вице-президентом IntelsatGS&M.

    «Сегодня казахстанскиеспутники «KazSat-2» и «KazSat-3» на 100% обеспечивают потребности РеспубликиКазахстан в услугах космической связи. Министерством поставлена задача выходана международный рынок, более активного сотрудничества нашей компании сзарубежными операторами попредоставлению услуг», - отметил руководитель АО «РЦКС» Бауыржан Кудабаев.

    У АО «РЦКС» естьсоглашения о сотрудничестве с европейской компанией Еutelsat, российскимгосударственным предприятием «Космическая связь», соглашение с крупнейшимоператором связи Intelsat открывает новые возможности и перспективы.

    «В частности,использование ресурсов Intelsat, имеющего более 50 спутников связи по всемумиру и большой опыт, даст возможность нашим клиентам использовать услуги космическойсвязи за пределами зон покрытия казахстанских спутников, размещенных наорбитальных позициях 58,5 и 85,5 градусов восточной долготы», - считает Б.Кудабаев.

    «Сегодня ситуация намировом рынке космических услуг такова, что без дружественного и взаимовыгодногопартнерства не обойтись. Справа на орбите от нашего спутника «KazSat-2»расположен китайский космический аппарат, слева 2 американских спутника.Поэтому необходимость сотрудничества, обмена опытом очень актуальна. К примеру,нас очень интересует опыт больших объемов продаж Intelsat, работ спроизводителями наземного оборудования»,- подчеркнул председатель правления АО «РЦКС».

    Также во время встречипредставителей АО «РЦКС» и Intelsat GS&M был обсужден вопрос создания вперспективе совместного спутника связи, а также новых возможностейиспользования казахстанского телепорта на базе Центра космической связи«Коктерек» в Алматинской области.

    «Все эти вопросы мыпланируем обсудить на предстоящей встрече в Вашингтоне в сентябре 2019 года», -отметил Бауыржан Кудабаев.

    Казахстанские коллегипригласили принять участие представителей Intelsat GS&M в ежегодном форуме«Дни космоса в Казахстане», который состоится в ноябре 2019 года в Нур-Султане.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Связь, ТВ, IT Другие государственные органы
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