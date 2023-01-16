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    Казахстан участвовал в сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии

    16 Января 2023, 00:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская делегация 14-15 января в городе Абу-Даби (ОАЭ) приняла участие в работе ХІІІ сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

    Ассамблея, в которой приняли участие делегаты из 168 стран, проходила под председательством Генерального директора IRENA господина Франческо Ла Камеры.

    С докладом на пленарной сессии Ассамблеи выступил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов. Он отметил, что Казахстан наряду с международным сообществом уделяет большое внимание развитию возобновляемых источников энергии, заявляет о твердом стремлении стать углеродно-нейтральной страной к 2060 году и привержен целям устойчивого развития, выполнению взятых обязательств по Парижскому соглашению, и в долгосрочной перспективе будет диверсифицировать источники энергии.

    В рамках участия в работе форума казахстанская делегация провела двустороннюю встречу с руководством IRENA.

    В ходе двусторонней встречи обсуждался вопрос об организации в Казахстане семинара по Центральной Азии, посвященного совместным усилиям соседних стран по ускорению энергетического перехода и использованию обширных возобновляемых ресурсов региона.
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