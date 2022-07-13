Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Казахстан твердо стоит на исполнении гарантий защиты прав женщин – Аида Балаева

    13 Июля 2022, 23:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одном из крупных туристических и финансовых центров Китая городе Далянь в онлайн-формате состоялся Форум по развитию женщин «30-летие отношений КНР и Центральной Азии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

    Обсуждение результатов совместной работы в области развития женщин, достигнутых за последние 30 лет, а также обмен опытом в рамках Повестки дня в области устойчивого развития – главная задача Форума.

    Форум посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии. В нем приняли участие более 200 делегатов из Китайской Народной Республики, пяти стран Центральной Азии и представителей Шанхайской организации сотрудничества. Делегации стран представили женщины – лидеры, руководители государственных организаций по делам женщин и женских организаций, выдающиеся специалисты в области здравоохранения, науки и техники, послы стран ЦА, дипломаты международных организаций.

    На открытии Форума с приветственной речью выступила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

    В своем выступлении А. Балаева отметила, что с момента обретения своей независимости Казахстан твердо стоит на исполнении гарантий защиты прав женщин.

    «Эти обязательства мы взяли на себя, подписав Пекинскую платформу действий в 1995 году, а также ратифицировав Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1998 году», - подчеркнула глава Нацкомиссии.

    «Важным шагом в направлении политического продвижения прав женщин стало введение в 2020 году по поручению Президента Казахстана 30%-ной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. Законодательно закреплена норма об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов. Поставлена задача о достижении 30%-ной доли женщин на уровне принятия решений. Сегодня Казахстан признан лидером по гендерному мэйнстримингу в регионе. В рамках Глобального форума «Поколение равенства», посвященного 25-летию Пекинской платформы действий, который прошел в Париже в июне прошлого года, Президент Казахстана К. Токаев озвучил взятие на себя Казахстаном обязательств в рамках коалиций многосторонних партнерств по гендерному насилию и экономической справедливости», - заявила Аида Балаева.

    Глава казахстанской делегации также отметила: «Для нас чрезвычайно важно делиться своим опытом работы в сфере гендерного равенства с дружественными странами, оказывать помощь и участвовать в совместных гуманитарных миссиях. Так, в региональном масштабе Казахстан инициировал совместную программу с Евросоюзом по обучению афганских женщин в университетах Казахстана и Узбекистана».

    Аида Балаева выразила надежду, что площадка Форума позволит совместно обсудить актуальные вопросы и определить пути их эффективного решения.

    Казахстанскую науку в области здравоохранения представила на Форуме Генеральный директор РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности», разработчик казахстанской вакцины QazVac Кунсулу Закарья.

    Участники Форума отметили, что 30-летнее развитие отношений Китая и Центральной Азии создало не только импульс для развития на национальном уровне, но и реальные условия для поддержания мира в регионе и выступили со следующими инициативами: направить совместные усилия на мирное развитие и защиту безопасности и стабильности в регионе, создать благоприятные условия для всестороннего развития женщин, консолидировать силы женщин на совместную реализацию инициативы «Один пояс и Один путь».


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Центральная Азия ШОС Наука Права человека Китай Международная деятельность РК Аида Балаева
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    В Китае на школьников одевают «ободки верности» - фейк
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Официальная церемония зажжения огня XIX Азиатских игр состоялась в Китае
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду