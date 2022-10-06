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    Казахстан стоит на пороге масштабных, перемен – Ерлан Кошанов

    6 Октября 2022, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан находится на пороге масштабных, политико-социальных изменений. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента РК и партии AMANAT Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на непростой момент, кардинальные реформы, предпринятые Главой государства в кратчайшие сроки, принесли свои плоды. Модель политического, государственного управления в стране вышла на новое качество. Главное, что во всех сферах сформировались принципы справедливости, равенства, утвердилось потенциальное гражданское общество. Это начало новой эры», - сказал Ерлан Кошанов на Форуме народной коалиции по поддержке кандидатуры Касым-Жомарта Токаева.

    Председатель Мажилиса отметил, что в обществе царит свобода мнений, демократия.

    «Основной целью проводимой работы является последовательное осуществление политических, экономических, социальных реформ, создание Справедливого Казахстана. В этой связи президентские выборы 20 ноября текущего года являются важнейшим событием в политической истории Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев предварительно обнародовал график внеочередных президентских выборов, выборов в Мажилис Парламента и маслихаты. Это беспрецедентный в истории страны демократический шаг, символ новой политической культуры. Выборы будут проводиться на основе новых конституционных изменений. Предстоящие выборы представляют особый интерес для политических сил внутри страны, международного сообщества. С самого начала президентских выборов крупнейшие политические партии, общественные организации страны созвали свои собрания и начали свои действия по выборам», - сказал он.

    Ранее председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

    «Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы Регионы Реформы Токаева Президентские выборы - 2022
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