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    Казахстан станет первой страной в мире по производству сложных удобрений - глава МИИР

    30 Ноября 2021, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году в Казахстане планируют увеличить несырьевой экспорт в 1,5 раза. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К 2025 году поставлена задача увеличить несырьевой экспорт в 1,5 раза. Для достижения данного показателя мы планируем запустить 180 проектов, ориентированных на экспорт в более 60 стран мира. Таким образом, Казахстан станет вторым по счету экспортером ферросплавов. Мы станем первой страной в мире по производству сложных удобрений, где применяется соляно-кислое разложение», - сказал в ходе заседания Правительства Бейбут Атамкулов.

    «Казахстан станет частью глобальной цепочки сбыта ПАО «КамАЗ» и HYUNDAI. Также, каждый третий автомобиль казахстанского производства будет ориентирован на экспорт. При этом, за счет производства отечественных компонентов рост доли местного содержания достигнет 50%», - Бейбут Атамкулов.

    Также по информации министра, на новых производствах планируется выпуск продукции 164 средних и 121 верхних переделов.

    «До 2025 года объем производства продукции верхнего передела суммарно составит 2,7 трлн тенге, что даст прирост к действующему производству в два раза. Объем выпуска среднетехнологичной продукции суммарно составит 2,1 трлн тенге, экспорт - 2 млрд долл. США, что позволит увеличить производство на 12,5%. Это позволит наладить производство иммунных препаратов и лекарственных средств, санфаянса, автокомпонентов, бытовой техники, продукции железнодорожного машиностроения, лакокрасочных изделий, стройматериалов и минеральных удобрений в Казахстане», - рассказал министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Промышленность Экономика МИИР РК
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